Taranto, aereo militare perde potenza in decollo: danni a scalo

Un aereo AV8B Plus della marina militare italiana ha avuto un calo di potenza durante un'attività programmata di addestramento. Nella fase di decollo il velivolo ha toccato, danneggiandole, le recinzioni dell'aeroporto di Grottaglie (Taranto). In via precauzionale, l'aereo è rientrato alla base in totale sicurezza. Sono in corso accertamenti per individuare le cause dell'accaduto.