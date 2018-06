Taranto, accoltella ex moglie: 50enne fermato per tentato omicidio

Un uomo di 50 anni con precedenti penali, Cosimo Martinese, è stato fermato per tentato omicidio a Taranto. L'uomo ha accoltellato l'ex moglie, credendo di averla uccisa, ed è fuggito inviando un messaggio ai suoi contatti in cui minacciava di togliersi la vita. Poi, braccato dalle forse dell'ordine, si è costituito. La vittima, soccorsa e accompagnata all'ospedale Santissima Annunziata, non sarebbe in pericolo di vita.