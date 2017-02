Tapiro alla Camusso: "Rivendico il diritto di parcheggio per tutti"

Susanna Camusso, intercettata a Firenze da Valerio Staffelli, ha ricevuto il Tapiro d'oro perché il suo sindacato (SILP/CGIL di Napoli) ha giustificato il comportamento scorretto di alcuni poliziotti di Napoli. Come documentato da alcuni servizi di Luca Abete degli scorsi giorni, le forze dell'ordine parcheggiano le auto fuori dagli spazi riservati davanti alla questura, addirittura alcuni in seconda o terza fila.

Il segretario generale CGIL commenta a caldo: «Deve rivolgersi a chi ha giustificato questo atteggiamento, non a me. Io rivendico il diritto al parcheggio per tutti».