Tanto sole con afa in aumento: apice del caldo tra lunedì e mercoledì

Questa intensa ondata di caldo proseguirà sul nostro Paese e in diverse zone dell'Europa per molti giorni. L'Anticiclone Nord-Africano porterà condizioni di tempo soleggiato e stabile, con il rischio di qualche temporale di calore principalmente sui rilievi. Caldo e afa si faranno sempre più pesanti col passare dei giorni, con l'aria bollente di origine sahariana che riuscirà a raggiungere con maggior facilità le nostre regioni. L'apice del caldo avverrà tra lunedì e mercoledì quando l'alta pressione africana punterà con più decisione verso la nostra Penisola causando così un ulteriore aumento dell'afa un po' ovunque e si potranno toccare punte vicine ai 40 gradi. Una probabile attenuazione dell'ondata di caldo è prevista a partire da giovedì al Centronord quando si potrebbe verificare un ridimensionamento delle temperature. Tutti i dati sull'ondata di caldo torrido in Europa e in Italia.