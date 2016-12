Tangenti, in manette il direttore del teatro Petruzzelli: un video lo incastra

Vito Longo è sempre stato una figura chiave per il Teatro Petruzzelli di Bari: è lui che gestiva le gare d'appalto. Ecco perché la telecamera piazzata all'interno del suo ufficio è stata strategica e non ha "deluso" le aspettative. Un video incastra il direttore amministrativo della Fondazione: viene filmata la consegna della tangente, si vede lui che riceve una busta con dentro i soldi. Mazzetta. Il gip Giovanni Anglana firma l'ordinanza di custodia cautelare: cinque le persone arrestate, compreso Longo .

Per la Procura di Bari non ci sono dubbi: si tratta di "radicato accordo corruttivo" tra il direttore amministrativo del teatro e gli imprenditori che ottenevano appalti per l'allestimento di spettacoli. Per tre spettacoli di balletto, tra cui quello di Roberto Bolle, le imprese avrebbero pagato a Longo la somma complessiva di 8 mila euro, con la promessa di versarne altrettanti.