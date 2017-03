Taipei ecosostenibile

L'inaugurazione è prevista per settembre 2017 e si vuole sottolineare l'importanza della simbiosi uomo-natura, abbracciando uno stile di vita in armonia con l’ambiente e il clima. Sulla torre sono previsti una serie di orti sospesi, orti biologici, giardini aromatici e medicali che permettano ad ogni residente di autoprodurre ciò di cui ha bisogno per il proprio sostentamento. Le piante che l’avvolgeranno avranno il compito di assorbire l’inquinamento che proviene sia dalle case che dallo smog cittadino . La sua forma ispirata alla struttura a doppia elica del DNA, permette a ogni residenza di avere a disposizione un ampio terrazzo con splendida vista panoramica sullo skyline di Taipe e molta luminosità.

Agorà Garden flessibile, sinuoso, dinamico, armonico, punta all’equilibrio finale, offrendo pieno rispetto dell’intimità e della riservatezza di ogni appartamento. Molti dei materiali utilizzati per la costruzione provengono da riciclo, non sono tossici e il più possibile naturali. "Voglio dare una speranza per un domani migliore; nel 2050 ci saranno 9 milioni di esseri umani sul nostro pianeta blu e l'80% della popolazione mondiale vivrà in megalopoli. È tempo di agire contro i cambiamenti climatici, di inventare nuovi stili di vita eco-responsabile e di incorporare la natura nelle nostre città. Non è una tendenza. Si tratta di una necessità! " queste le parole di Callebaut.