Tabaccaia uccisa, si cerca l'arma

Indagini in corso per trovare elementi utili a capire chi ha ucciso la tabaccaia Maria Luisa Fassi. Polizia municipale e addetti comunali sono al lavoro per cercare l'arma con cui è stata uccisa ad Asti, sabato scorso, la donna. Decine tra agenti e dipendenti hanno raccolto i rifiuti da cassonetti e cestini delle vie limitrofe alla tabaccheria in cui è stata aggredita, in corso Volta, e li hanno repertati. Controllati anche i tombini.