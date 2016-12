Tabaccaia uccisa ad Asti, lo strazio dei genitori: "Perché proprio lei?"

Si infittisce il giallo sulla morta di Maria Luisa Fassi, la tabaccaia 54enne accoltellata nel suo negozio a Asti. Anche i genitori non sanno spiegarsi il perché della tragedia. "Come è potuto accadere? - si chiedono senza sosta e senza trovare risposta - Perché proprio a nostra figlia?". Uno strazio senza fine il loro: "Nessuno al mondo si merita una cosa del genere, Maria Luisa aveva un gesto gentile per tutti".