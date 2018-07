Svuotato barcone con 450 migranti: a bordo di navi Gdf e Frontex

L'imbarcazione, un peschereccio in legno che, dopo aver superato Lampedusa, sembrava puntare verso la Sicilia, ha dovuto sbarcare minori con necessità di assistenza urgente e anche una donna in attesa di partorire. "Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare", aveva scritto venerdì il ministro dell'Interno Matteo Salvini sui social.



Le due navi sembrano fare rotta su Porto Empedocle (Ag), ma non è detto che sia la costa Agrigentina la "prescelta" per lo sbarco. I due pattugliatori, il Monte Sperone della Guardia di finanza e il Protector del dispositivo Frontex, da più di un'ora stanno navigando verso Nord. La Capitaneria di porto di Porto Empedocle è in attesa di conoscere dal centro di coordinamento di Roma l'approdo delle due unità navali. Non c'è ancora alcuna certezza che la loro destinazione sia la costa agrigentina; sembra, infatti, prendere corpo l'ipotesi che il porto di sbarco possa essere quello di Pozzallo, nel Ragusano.