Svolta meteo: addio smog e nebbie, arrivano pioggia e neve

Previsioni per giovedìAlternanza tra nuvole e temporanee schiarite in gran parte d'Italia. Nuvole più presenti su Romagna, Marche, Lazio centrale, Sardegna, Sud della Calabria ed Est della Sicilia. Possibili occasionali precipitazioni sull'Est della Sicilia. Nel resto dell'Italia la giornata passerà senza fenomeni di rilievo. Temperature minime in calo, massime quasi ovunque in ulteriore lieve diminuzione. Venti in attenuazione su tutte le regioni. La notte di San Silvestro trascorrerà in gran parte dell'Italia con tempo asciutto, salvo per qualche occasionale precipitazione su Lazio centro-meridionale, Sud della Sardegna, settori alpini settentrionali di confine. I venti saranno deboli e le temperature saranno per lo più comprese tra valori leggermente sottozero nelle zone di pianura più fredde e 5 gradi nelle zone costiere.