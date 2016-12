Svizzera, morto un operaio italiano

Un operaio italiano di 65 anni è morto mentre lavorava per un'impresa in una cava di Steg-Hohtenn, nella Svizzera tedesca. Il veicolo da cantiere che guidava è scivolato giù da una rupe per diverse decine di metri, schiantandosi sulla strada. Sul posto è giunto l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.