Superenalotto, torna il "sei": vinti oltre 51 milioni di euro

Torna il "sei" al concorso del Superenalotto: vinti oltre 51 milioni (per la precisione 51 milioni 393.733 euro) grazie a un sistema "a caratura" giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Le 45 quote da 7 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal in diverse città italiane e poi proposte ai propri giocatori. L'ultimo "6" - da 130,2 milioni - era stato vinto lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.