Superenalotto, febbre da jackpot: in palio più di 100 milioni di euro

Il Superenalotto torna a far sognare gli italiani: il jackpot in palio ha superato i 100 milioni di euro . Per la precisione, è a quota 100 milioni e 100mila euro: una cifra da capogiro per il concorso che ormai da settimane risulta essere il più ricco d'Europa . L'ultima sestina centrata risale al 16 luglio 2015: la vincita è stata di "soli" 22 milioni di euro.

E' da 149 turni che il jackpot resiste: sono dunque in molti che vogliono finalmente assicurarsi il bottino, compreso chi sta dietro il bancone a convalidare le schedine. Anche perché il montepremi in palio è il quinto più alto nella storia del gioco: il quarto posto è per ora occupato dai 100,7 milioni centrati a Catania nel 2008. Più su i 139 milioni divisi a inizio 2010 tra Parma e Pistoia, i 147 milioni di Bagnone (Massa-Carrara) dell'estate 2009 e i 178 milioni vinti nel 2010: in quest'ultimo caso fu un sistema di 70 quote da 24 euro ciascuna a trionfare.