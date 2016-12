SuperEnalotto da record: il jackpot più alto al mondo vale 126,2 milioni di euro

Un 6 da sogno è quello che attende il giocatore del SuperEnalotto baciato dalla fortuna: il jackpot, riferisce Agipronews, ha raggiunto 126,2 milioni di euro, il premio più alto al mondo davanti allo statunitense Powerball, che al momento mette in palio 110 milioni di dollari. I turni di assenza della sestina vincente salgono a 171, un record per il concorso di casa Sisal. Così, mentre la combinazione esatta continua a nascondersi, la grande attesa della volta buona continua.

Il jackpot attuale è il quarto in classifica e il prossimo gradino nelle vincite più ricche nella storia del SuperEnalotto è quello da 139 milioni, divisi tra Parma e Pistoia a febbraio del 2010. In vetta ci sono i 148 milioni del 2009 a Bagnone e i 178 milioni distribuiti in tutta Italia con un mega sistema a ottobre del 2010.



L'ultimo jackpot realizzato risale al 16 luglio 2015 quando ad Acireale, in provincia di Catania, furono vinti 21,8 milioni di euro. Da quel giorno, la raccolta totale delle sestine è stata di oltre 900 milioni di euro e, nel corso della grande attesa per il 6, le combinazioni giocate dagli italiani sono state circa 1,3 miliardi.