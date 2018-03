Sulmona, un altro bambino sospeso dalla materna: non è vaccinato

Un altro caso di mancata vaccinazione in un'altra scuola materna a Sulmona, con conseguente sospensione della frequenza scolastica per un bambino. Lo comunica la dirigente dell'Istituto comprensivo "Mazzini - Capograssi", Daniela Mininni: "Purtroppo ho dovuto applicare la legge Lorenzin che non ammette deroghe né eccezioni, se i genitori avessero almeno fatto prenotazione della vaccinazione alla Asl sarebbe stato possibile ammettere il bambino".