25 luglio 2018 16:07 Sud, in auto solo il 17% dei bimbi viene assicurato al seggiolino A livello nazionale la media è del 47%. Nel 2017, in Italia, sono 25 i bambini morti in incidenti stradali. Questi i dati forniti dal Ministero dei Trasporti e dallʼIstituto Superiore di Sanità

Al Sud si ferma al 17% la percentuale dei bambini legati correttamente al seggiolino dell'auto. La media nazionale è del 47%. Nord e Centro registrano rispettivamente il 60% e il 50% dei casi. Le statistiche del Ministero dei Trasporti e dell'Istituto Superiore di Sanità, sono state comunicate dal direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Claudio D'Amario. L'occasione è stata quella della presentazione della campagna di sensibilizzazione "Bimbi in auto", rivelata al Ministero della Salute.

Le cifreNel vademecum, che verrà distribuito negli studi pediatrici e negli ospedali, si legge: "Usare sempre il seggiolino, non tenere mai in braccio il bimbo neanche per brevissimi tragitti. I piccoli spostamenti sono solo 'apparentemente innocui'". I dati, infatti, raccontano che nel 2016 il 75% degli incidenti stradali si è verificato in città, registrando il 45% delle vittime.

Nell'anno successivo, in Italia, 25 bimbi sotto i 14 anni hanno perso la vita sulle strade e ben 8.396 sono rimasti feriti, molti dei quali con esiti invalidanti permanenti. Buona parte di questi bambini non erano stati correttamente assicurati al seggiolino dell'automobile.

Busacca: "Seggiolini siano omologati"Durante la presentazione di "Bimbi in auto" ha parlato il direttore del Servizio Polizia Stradale, Giovanni Busacca: "Le gravi conseguenze provocate da questi incidenti ai piccoli passeggeri potrebbero, in moltissimi casi, essere evitate. I seggiolini per auto devono essere omologati. Solo così sono in grado di garantire al piccolo la migliore protezione possibile in caso di incidente."