E' finita in tragedia l'immersione di due sub comaschi nelle acque del lago di Como, preso d'assalto da turisti e imbarcazioni in una assolata e calda domenica d'estate. Un sommozzatore di 47 anni di Veleso (Como) è morto e l'amico, coetaneo, residente in Brianza, è stato trasportato in codice rosso in camera iperbarica all'ospedale Niguarda di Milano. E' grave ma se la caverà.

I due amici avevano scelto di immergersi nelle acque di Nesso, sulla sponda orientale del ramo di Como, una zona che la vittima conosceva bene, nei pressi dell'orrido del paese, una cascata che finisce in acqua tra le rocce. I due si sarebbero immersi per una sessantina di metri, in una zona in cui il lago supera i 300 metri di profondità.



L'esatta dinamica dell'incidente sarà chiarita dall'inchiesta disposta dalla magistratura. I primi accertamenti non escludono che la vittima possa avere accusato un improvviso malore e che il compagno di immersione sia salito con lui velocemente nel tentativo di soccorrerlo, senza rispettare alla lettera i tempi di decompressione.



I due sono riaffiorati alle 10:30 a poche decine di metri da riva e sono stati soccorsi da un gommone di passaggio, i cui occupanti hanno chiamato il 118. Per il 47enne di Veleso non c'era purtroppo nulla da fare, mentre il compagno è stato trasportato in ospedale in elicottero. All'inizio le sue condizioni sembravano disperate, poi con il passare delle ore pare che il quadro sia migliorato e sembra che non sia in pericolo di vita.