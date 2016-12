Su Twitter è lo #sguattera day

Sul social network dei cinguettii esplode l'hashtag #Guatemala e si moltiplicano i tweet che commentano con sarcasmo l'intercettazione dell'ex ministro Federica Guidi al telefono con il compagno Gianluca Gemelli: "Mi sono rotta... a quarantasei anni... tu siccome stai con me e hai un figlio con me, mi tratti come una sguattera del Guatemala".