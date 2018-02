14 febbraio 2018 09:57 Stupro Firenze, studentesse interrogate per 12 ore dagli avvocati dei carabinieri | Giudice: "Domande sadiche" Il Corriere della Sera pubblica parte del verbale dellʼincidente probatorio sulle ragazze che hanno denunciato di essere state violentate dai carabinieri

E' stato un lungo interrogatorio quello che hanno dovuto affrontare le due studentesse americane che avevano denunciato di essere state violentate da due carabinieri il 7 settembre 2017. Lo hanno fatto di fronte al giudice Mario Profeta a Firenze per oltre 12 ore. E' stato lui a filtrare le domande che i difensori dei due carabinieri avevano preparato. Dei 250 quesiti alcuni sono stati censurati dallo stesso magistrato. Il pesante interrogatorio non sarà più ripetuto perché tutto quello che le ragazze hanno affermato nell'incidente probatorio sarà assunto come prova in caso di processo.

La legge non consente che le testimoni vengano offese A pubblicare una sintesi di quanto accaduto in aula è il Corriere della Sera a firma di Antonella Mollica la quale è riuscita ad ottenere il verbale dell'interrogatorio.



Giudice: "Verrete ascoltate oggi e poi non sarete più disturbate, se si farà il processo quello che verrà detto oggi varrà come prova. La legge non consente che le testimoni vengano offese, non sono consentite domande che attengono alla sfera personale, che offendono e che ledono il rispetto della persona"



Avvocato Cristina Menichetti (difensore del carabiniere Marco Camuffo): "Prima di arrivare al rapporto sessuale non si era scambiata nessuna effusione con Camuffo, effusioni consensuali e reciproche?".

Avvocato: "Durante questo rapporto il carabiniere l’ha mai minacciata, ad esempio urlando o con le mani?".

Risposta: "Nessuna minaccia esplicita però mi sentivo minacciata dal fatto che lui porta un’arma".

Lei indossava solo i pantaloni quella sera? Aveva la biancheria intima? Avvocato: "Quindi ha usato la forza per sottometterla?".

Giudice: "Cosa intende per forza avvocato?".

Avvocato: "Se ha dovuto forzarla, esercitare una certa pressione, se è un gesto violento con una certa vis impressa nel gesto". Domanda non ammessa.



Avvocato: "Non ha lottato fisicamente? Volevo sapere se Camuffo ha esercitato violenza...". Il legale descrive particolari minuziosi del rapporto sessuale.

Giudice: "Che brutta domanda avvocato. Sono domande che si possono e si devono evitare nei limiti del possibile, perché c’è un accanimento che non è terapeutico in questo caso... Non bisogna mai andare oltre certi limiti. È l’inutilità a mettere in difficoltà le persone, non si può ledere il diritto delle persone".



Avvocato: "Lei trova affascinanti, sexy gli uomini che indossano una divisa?".

Giudice: "Inammissibile, le abitudini personali, gli orientamenti sessuali non possono essere oggetto di deposizione".



Avvocato: "Lei indossava solo i pantaloni quella sera? Aveva la biancheria intima?". Domanda non ammessa.



Lei ha bevuto dopo che i carabinieri sono andati via? Avvocato Giorgio Carta (difensore del carabiniere Pietro Costa): "In casa avevate bevande alcoliche? Lei ha bevuto dopo che i carabinieri sono andati via?". Anche l'avvocato Carta cita esplicitamente il rapporto sessuale.

Giudice: "Non l’ammetto, non torno indietro di 50 anni".



Avvocato: "Alla sua amica hanno sequestrato tutti i vestiti compresi slip e salvaslip, voglio capire se lei ha nascosto qualche indumento alla polizia". Domanda non ammessa.

Giudice: "Si fanno insinuazioni antipatiche, perché si dovrebbe nascondere alla polizia degli indumenti?".

Avvocato: "Penso che qualcuno abbia finto un reato, io non voglio sapere come lei circola, con o meno gli indumenti, voglio sapere se ha dato tutto alla polizia".

Giudice: "Ricorda il momento in cui le hanno sequestrato gli indumenti?".

Ragazza: "No".

Avvocato: "Io non ci credo che non lo ricorda".

Giudice: "Non possiamo fare la macchina della verità".



Avvocato della ragazza: "Giudice, vorrei sapere a che punto siamo delle 250 domande annunciate dall’avvocato".

Giudice: "Se sono come le ultime sono irrilevanti, andiamo avanti. Se stiamo cercando la spettacolarizzazione avete sbagliato canale".



È la prima volta che è stata violentata in vita sua? Avvocato: "La ragazza si è sottoposta a una visita ginecologica sulle malattie virali. Possiamo sapere l’esito di questa visita?".

Giudice: "Sta scherzando avvocato? Questo attiene alla sfera intima non è ammesso questo genere di domande. Ripeto: non torno indietro di 50 anni, non lo consento a nessuno".



Avvocato: "Si può sapere se ha una cura in corso?".

Giudice: "No".



Avvocato: "È la prima volta che è stata violentata in vita sua?". Domanda non ammessa.



Avvocato: "Quando era in discoteca ha dato una o due carezze ad un carabiniere?". Domanda non ammessa.



La ragazza racconta: "Non mi ricordo tutto, ero ubriaca, però mi ricordo che ci siamo baciati e che lui mi ha tirato giù la maglietta. Mi ricordo che ha cercato di toccarmi nelle parti intime, che ha tirato fuori il pene e io ero assolutamente in choc. Ero così sconcertata, però, ero talmente ubriaca, mi sentivo indifesa non avevo la forza di dire o fare qualcosa. Mi ricordo che gli dissi di no, non volevo avere un rapporto con lui. Dopo non ricordo più niente. So che abbiamo avuto un rapporto".

Giudice: "Allora come fa a dire che ha avuto un rapporto? Glielo chiedo con rispetto ma questo aspetto deve essere chiarito".

Ragazza: "Perché sentivo fastidio alle parti intime".



Avvocato: "Quando è entrata in Europa ha dichiarato che aveva soldi in contanti? Alla dogana ha dichiarato i soldi?". Domanda non ammessa.



Non si può screditare un teste sul piano della reputazione Avvocato: "Ha un fidanzato?".

Giudice: "Cosa ci interessa avvocato?".

Avvocato: "Voglio sapere se ha un fidanzato, se è un poliziotto ecc...".

Avvocato: "È stata arrestata dalla polizia negli Stati Uniti? Ha precedenti penali?".

Giudice: "Domanda non ammessa. Non si può screditare un teste sul piano della reputazione, lo si può fare sul contenuto delle dichiarazioni. Se un teste non è una persona sincera lo dobbiamo rilevare dal contenuto delle dichiarazioni".

Avvocato: "A che titolo risiede negli Stati Uniti? (la ragazza è di origine peruviana, ndr). Era preoccupata per il suo titolo di permanenza negli Usa?". Domanda non ammessa.



Avvocato: "Ha mai visitato un negozio di divise a Firenze?".

Giudice: "Ma che ci interessa! Non è rilevante!".

Avvocato: "Ha mai fotografato il volantino di questo negozio?".

Giudice: "Non è rilevante".



Avvocato: "Ha scambiato il numero di telefono con il carabiniere quella sera? Ha promesso a un militare di rivedervi nei giorni successivi? Prima che le venisse sequestrato il telefono ha cancellato una telefonata?".

Avvocato: "Lei ha bevuto durante il tragitto dentro la macchina dei carabinieri?".

Avvocato: "Non le è sembrato strano che i carabinieri accompagnassero a casa le persone?". Domanda non ammessa.



Avvocato: "Il carabiniere si è accorto che lei era ubriaca?".

Giudice: "Non va bene avvocato, stiamo chiedendo a una persona ubriaca, affermazione senza offesa visto che l’ha detto lei, se avesse la capacità di rendersi conto del suo interlocutore".