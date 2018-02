Stupri di gruppo nel Torinese, arrestati santone e seguaci

I riti di purificazione che svolgeva a Moncalieri, nel Torinese, erano in realtà stupri di gruppo: per questo Paolo Meraglia, 70enne "santone" ed ex insegnante in pensione, era già stato arrestato a marzo 2017. Ora è arrivata una nuova ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di violenza sessuale anche su minori. Ai domiciliari, con le stesse accuse, sono finiti anche 5 seguaci.