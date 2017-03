Studente morto a Valencia, legale famiglia: chiesta nuova autopsia

"Ho già inoltrato alla procura di Roma una richiesta di nuova autopsia". Lo ha detto Igor Giostra, legale della famiglia di Giacomo Nicolai, lo studente 24enne di Fermo trovato morto in casa a Valencia, dove frequentava l'Erasmus, con tre coltellate al petto, che secondo la polizia spagnola si sarebbe auto inflitto. La salma rientrerà in serata in Italia, ma bisognerà attendere il nulla osta per il trasferimento a Fermo.