Studente morto a Valencia, domenica alle 15 i funerali a Fermo

Si svolgeranno a Fermo domenica alle 15 i funerali di Giacomo Nicolai, lo studente di 24 anni trovato morto con tre coltellate nel petto a Valencia, dove seguiva un corso Erasmus. A Fermo tutte le chiese sono chiuse per il sisma, e il rito, officiato da un sacerdote in forma pubblica, si terrà in un ex ristorante. Sulle cause della morte del ragazzo non ci sono ancora certezze: la polizia spagnola è convinta che lo studente si sia ucciso.