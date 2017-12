Striscia La Notizia, "treni fantasma" sulla linea Modena–Sassuolo

Sembra che la linea ferroviaria che collega Modena a Sassuolo sia percorsa da treni che trasportano quasi solamente "fantasmi". E' una provocazione lanciata dal Mago Casanova in un servizio che a Striscia La Notizia ha messo in evidenza una serie di sprechi non indifferenti. Il simpatico illusionista si trova infatti in Emilia Romagna per testimoniare come sulla linea ferroviaria in questione i treni siano quasi sempre vuoti, sia di giorno che di notte.