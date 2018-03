Striscia la Notizia: Roma, parcheggiare in città è quasi impossibile

Parcheggiare a Roma è quasi impossibile: Jimmy Ghione per Striscia la Notizia mostra la critica situazione nella Capitale. Ci sono più auto che parcheggi, forse è vero, ma un'altra causa della mancanza di posti auto dipende dal fatto che molti di questi sono occupati, da anni, da auto abbandonate. Vetture vecchie e fatiscenti, distrutte o quasi. Come mostrano le immagini di Ghione nei piazzali e nelle strade della Capitale, sono tantissime le auto abbandonate in pessime condizioni: vetri rotti, carcasse bruciate, addirittura alcune sono diventate “ristoranti per gatti”, dove gli animali trovano cibo e rifugio dalle intemperie. Una situazione impietosa sulla quale Ghione sottolinea: “Questo vuole essere un appello a chi è addetto alla rimozione della auto abbandonate, così non va”.