Striscia la Notizia: quanto ci vuole per una visita medica?

'Striscia la notizia' sta indagando da mesi sui tempi di attesa eccessivamente lunghi per poter accedere ad una visita medica. L'inviato Max Laudadio ha provato a prenotare una prestazione medica in varie strutture in giro per l'Italia, cercando di capire quali regioni applicano correttamente le nuove regole. Non tutte si sono ancora adeguate e Laudadio è andato a trovare il Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin per conoscere la sua opinione a riguardo.