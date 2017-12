Striscia la notizia: pista ciclabile a Roma: "Una schifezza"

Nuova pista ciclabile sul lungotevere della Magliana a Roma. Mr Neuro per Striscia La Notizia verifica l’andamento dei lavori, ma il risultato non è proprio come i ciclisti si aspettavano. “C’è solo segnaletica – dichiara un passante - la ciclabile è una schifezza è piena di buche”. In effetti i lavori sono a metà e la sicurezza dei ciclisti è in pericolo.



Così Mr. Neuro, alias l'inviato Charlie Gnocchi va a parlare con il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Riccardo Nencini che assicura che il governo migliorerà le leggi che riguardano le piste e la sicurezza dei ciclisti e sprona i sindaci ad intervenire perché è materia di loro competenza.