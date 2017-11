Striscia la Notizia: Palermo, spogliatoio di una struttura sportiva occupato abusivamente

Costruita al posto di una discarica nel quartiere palermitano Borgo Nuovo, inaugurata nel 2007 e da utilizzare come luogo aggregativo per i giovani del quartiere: una struttura sportiva costata al comune circa 700 mila euro ma che non è mai entrata in funzione. A distanza di oltre 10 anni dalla fine dei lavori, dei tre campi resta veramente poco e l'unica cosa ad essere utilizzata sono gli spogliatoi, occupati abusivamente da due famiglie, che a quanto dicono avrebbero addirittura la residenza. Dopo aver trovato il locale bruciato e abbandonato, alle telecamere di "Striscia la Notizia" gli occupanti raccontano di essersi dati da fare per sistemarlo al meglio e da oltre due anni si sono insediati qui, dove acqua, luce e gas sono spese che paga il comune.