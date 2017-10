Striscia la notizia, negli asili di Napoli continua a preoccupare la mancanza di personale

Carenza di personale negli asili e numerose educatrici idonee lasciate a casa. E' l'incredibile paradosso di Napoli portato alla luce da Luca Abete nel servizio di Striscia la Notizia in onda venerdì 13 ottobre. L'inviato della trasmissione di Canale 5 si era già occupato della questione durante lo scorso mese di dicembre, quando l'assessore alla scuola e all'istruzione del comune di Napoli aveva promesso che la situazione si sarebbe risolta al più presto.



A distanza di qualche tempo, però, il problema sembra persistere: "Io non posso lavorare - afferma una mamma ai microfoni di Striscia la Notizia - mio figlio viene a scuola dalle 9 alle 11". Inoltre, non potendo superare la soglia di 20 bambini, la mattina entrano solo i primi bambini arrivati all'asilo, mentre per tutti gli altri l'unica soluzione è quella di tornare a casa. La polemica prosegue, considerando che le famiglie avrebbero già pagato dei bollettini per poter usufruire di un servizio che al momento non sembra funzionare al meglio.