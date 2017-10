Striscia la Notizia, il rapporto fra il mondo arabo e Facebook

Secondo l'imam di Torino Mohamed Shahin non esiste un divieto specifico che impedisca alla donna musulmana di mettera la propria immagine sui social network. Intervistato da Rajae Bezzaz, l'inviata di Striscia la Notizia, spiega riferendosi a Facebook in particolare che i social sono come una strada: non si sa mai chi ci può capitare di incontrare e per questo sconsiglia non soltanto ai musulmani ma a tutti di non mettere la propria foto. Sembrano pensarla così anche molti uomini e donne, per i quali mettere la propria foto pubblica non rappresenta una bella cosa oppure lascia correre il rischio che la stessa immagine sia presa per essere sfruttata in modo improprio. Senza contare le avances indesiderate, che però non riguardano solo le donne con il velo.