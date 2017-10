Striscia la Notizia, gli abusivi a Caserta sono un problema "reale"

I cartelli di divieto di sosta e fermata non bastano a fermare chi, dello spazio riservato di fronte alla Reggia di Caserta, vuole farne un business. Una vera cricca di parcheggiatori che offre ai visitatori un posteggio sicuro ma non troppo: 20 euro per tutta la giornata, 10 euro per mezza, senza ricevuta. Luca Abete tenta di indagare sul giro di affari ma, stando alla testimonianza dell'autista di un pullman, è la polizia la prima a non intervenire per fermare quello che si rivela un vero e proprio giro di affari volto a truffare i turisti. Le auto, infatti, vengono lasciate incustodite una volta percepito il denaro.