Se la macchina non va all'autolavaggio, allora è l'autolavaggio che arriva fino a casa per lavarti la macchina. La rivoluzione arriva tramite un'app, che Cristina Gabetti ci illustra a Striscia La Notizia, il tg satirico di Canale 5. Basta scaricarla e registrarsi, fornire numero di targa e indirizzo e subito il washer arriva a lavare l'auto, senza bisogno che ci sia il proprietario. Nel giro di un'ora il servizio è completato, con l'utilizzo di panni in microfibra con alto potere pulente e detergenti ecosostenibili, utilizzabili senza l'acqua. Per ora, è un'app che funziona solo nel centro città, ma la start-up si sta allargando.