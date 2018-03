Code chilometriche e boom di richieste di moduli. La notizia della corsa ai Caf in alcuni comuni del Sud Italia per ottenere il reddito di cittadinanza ha imperversato sui media nei giorni scorsi, ma Luigi Di Maio ha sgonfiato, a suo dire, il caso. Striscia La Notizia, tramite un fuorionda inedito, ha rivelato che dietro questa presunta fake news ci sarebbe un personaggio misterioso "legato" a Vittorio Sgarbi. Il tg satirico ha mostrato il critico d’arte intento a parlare al telefono con un uomo che gli stava illustrando il suo piano contro il partito fondato da Grillo: "Domattina bisogna compilare un modulo andando sul sito del Movimento 5 Stelle…A tutti i cittadini interessati, affrettatevi, abbiamo pochissime disponibilità…Li prendiamo per il c… così". Sgarbi, dopo aver ascoltato la strategia del suo interlocutore, ha dato il via libera: "Sì sì, fallo fallo".

Chi c'era dall'altro capo del telefono?