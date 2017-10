Striscia la Notizia: Cassino, scuola elementare circondata da case con tetti di amianto

Nella puntata di Striscia la Notizia in onda sabato 14 ottobre Jimmy Ghione è andato a Cassino, in provincia di Frosinone, per ascoltare l'appello di alcuni genitori preoccupati in quanto numerose case che circondano la scuola elementare di Piazza Piave hanno ancora i tetti di amianto, sostanza cancerogena se inalata. E come mostrano le immagini del servizio, in alcuni casi il materiale dei tetti si è sgretolato diventando ancora più pericoloso. L'inviato della trasmissione di Canale 5 ha dunque deciso di rivolgersi direttamente al Sindaco di Cassino: "Stiamo monitorando tutto il territorio, quello della scuola è un caso specifico piuttosto serio - ha commentato il primo cittadino - dovremo necessariamente intervenire per sostituire o mettere in sicurezza i tetti.