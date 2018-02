Striscia La Notizia: Calabria, emergenza ambientale a Siderno

A Siderno, in provincia di Reggio Calabria c’è una pericolosa bomba ecologica di cui nessuno vuole occuparsi: un ex fabbrica di prodotti farmaceutici abbandonata vent'anni fa e mai bonificata. Ne parla "Striscia la Notizia" in un servizio che mette in luce i gravi rischi per la salute dei cittadini. "Si tratta di un'azienda che produceva prodotti farmaceutici, che ha cominciato la produzione nel 1982 e nel 1998 ha chiuso per fallimento. Tutti dicono che la vogliono bonificare ma nessuno ci ha mai messo mano", spiega Arturo Rocca, presidente dell’osservatorio Ambientale Diritto per la Vita.



Gli fa eco l’ingegnere Francesco Martino, del comitato a difesa della salute dei cittadini sidernesi: "Ci sono 220 bidoni di cui alcuni sono aperti che stanno inquinando la zona". Quello che mostra l’inviato di Striscia, Luca Gualtieri, è una situazione al confine della realtà con decine di fusti di materiale tossico totalmente abbandonati, altri distrutti da un recente incendio e altri ancora che hanno riversato il loro contenuto nel terreno.