Striscia la notizia, Brumotti contro i parcheggi dei disabili occupati abusivamente

Nel corso della puntata di "Striscia la Notizia" in onda giovedì 9 novembre, 100% Brumotti ha proseguito la sua "lotta" contro tutti coloro che occupano irregolarmente i parcheggi dedicati alle persone con disabilità. Non si tratta del primo servizio di questo tipo, in quanto recentemente il programma ha spesso denunciato il problema evidenziando un po' ovunque tali infrazioni. Girando nell'hinterland milanese, l'inviato della trasmissione di Canale 5 ha notato altre irregolarità, così ha deciso di lasciare un particolare "ricordino" a tutti i trasgressori, con la speranza che in futuro possano ricordarsi di posteggiare correttamente.