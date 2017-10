Striscia la Notizia, Brumotti a tu per tu con un centauro incivile

Il campione di bike trial italiano torna in difesa dei disabili. Dopo aver ascoltato la testimonianza di una persona con difficoltà di deambulazione che si è vista sottrarre il parcheggio da un motociclista, disinteressato dal fatto che non potesse posteggiare lì, Vittorio Brumotti è andato in cerca della moto incriminata e del suo proprietario. Dopo aver cercato di dichiararsi estraneo alla vicenda, l'uomo non ha reagito bene, prendendosela con l'inviato di Striscia la Notizia che tuttavia ha continuato imperterrito il servizio.