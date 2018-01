Le graduatorie degli esiti del concorso per tecnici all'Acquedotto Pugliese dovranno essere ri-compilate. Il motivo? Ad una delle domande della prova a scelta multipla è stata valutata come corretta una risposta che, in realtà, è sbagliata. Su segnalazione di chi a questo concorso vi ha partecipato, ha fatto luce per Striscia La Notizia l'ottimo Pinuccio, che ha intervistato il dottor Vito Palumbo, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne dell'Acquedotto Pugliese S.p.a.: "Le procedure non sono concluse, per garantire massima trasparenza e rigore alle selezioni provvederemo a rifare le graduatorie in base alla risposta corretta".