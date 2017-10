Striscia la Notizia: Adria, piove negli autobus e i ragazzi si riparano con gli ombrelli

Un caso piuttosto particolare quello portato alla luce da Striscia la Notizia durante la puntata di sabato 14 ottobre e che riguarda gli autobus impiegati per coprire la tratta che va da Adria a Rovigo: sembrerebbe infatti che quando piove l'acqua entri nei mezzi di trasporto a causa di diversi buchi presenti nei tetti. Così i ragazzi - che per l'abbonamento alla corriera pagano un prezzo pari a 568 euro all'anno - si riparano aprendo gli ombrelli oppure coprendo le crepe con le tendine parasole dei finestrini. "Mi dispiace per le famiglie e per i ragazzi - ha commentato Franco Viola, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato - Bus Italia Veneto - E' giusto dare un servizio all'altezza della cifra pagata per l'abbonamento, perciò gli autobus verranno gradualmente sostituiti."