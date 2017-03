Striscia la Notizia a Taormina: i cantieri del G7 non sono ancora partiti

Il prossimo maggio Taormina ospiterà il G7 e tutto dovrà essere perfetto. Per l'occasione, infatti, il Governo aveva inserito nella legge di stabilità 15 milioni di euro per realizzare le opere architettoniche necessarie ad accogliere gli ospiti: 2 milioni e mezzo per costruire due elipiste, quasi 3 milioni di euro, invece, per ristrutturare il palacongressi. Ma ad oggi ancora nulla è stato fatto e per Taormina rischia di essere un vero flop. L'inviata di Striscia, Stefania Petyx, è in Sicilia a controllare i lavori.