Strage tribunale, applausi alle bare Scola: "Giusta pena per Giardiello"

19:58 - Le bare dell'avvocato Lorenzo Claris Appiani e del giudice Fernando Ciampi, due delle vittime della strage nel tribunale di Milano, sono state accolte da applausi nel Duomo di Milano, dove si sono svolti i funerali di Stato. L'arcivescovo Angelo Scola nell'omelia ha chiesto una "giusta pena espiatoria" per Claudio Giardiello, l'autore della sparatoria. Nella mattinata si erano celebrate le esequie della terza vittima, Giorgio Erba.

Scola: "Serve più responsabilità" - L'omicidio del giudice Fernando Ciampi, dell'avvocato Lorenzo Claris Appiani e di Giorgio Erba al Palazzo di Giustizia di Milano "ci appare come una tremenda espressione di un male inaccettabile", ha detto Scola nella sua omelia, nel corso della quale ha ribadito la necessità di "amicizia civica". "Il nostro cuore è ancora colmo di angoscia - ha proseguito - per l'orrore di tre brutali omicidi e di due ferimenti". L'arcivescovo ha definito la sparatoria "una tremenda espressione di un male inaccettabile", aggiungendo che "da queste morti nascere una maggiore responsabilità di educazione civica, morale, religiosa, instancabilmente perseguita da tutte le agenzie educative, dalla famiglia, alla scuola fino alle istituzioni".



Pisapia: "Avanti uniti, serve scatto d'orgoglio" - "Bisogna andare avanti uniti contro qualsiasi tipo di violenza". Così il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia in piazza Duomo dopo aver partecipato con la fascia tricolore addosso ai funerali. Secondo Pisapia serve "uno scatto d'orgoglio per superare il momento di dolore". Come sindaco, ha aggiunto, "dico che non si possono fare polemiche in questo momento".



L'abbraccio di Milano - In occasione dei funerali di Stato, il Duomo di Milano ha accolto una grande folla di autorità, cittadini, parenti, amici e familiari delle vittime. Sopra le bare sono state appoggiate le toghe del magistrato e del legale. I familiari, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cripta, hanno accolto e accompagnato i feretri fino all'altare. Presenti alla cerimonia, oltre a Pisapia, anche il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, il presidente della Corte d'Appello di Milano Giovanni Canzio e l'a.d. del Milan Adriano Galliani. Ha assistito alle esequie anche Stefano Verna, il commercialista rimasto ferito nella sparatoria.