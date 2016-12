Strage in Pakistan, il Papa: "Basta con questa violenza vile e insensata"

"In particolare - ha continuato Bergoglio - auspico che compiano oangi sforzo per le minoranze religiose più vulnerabili". E ha poi pregato Dio "affinché si fermino le mani dei violenti, che seminano terrore e morte".



Dopo la preghiera mariana in piazza San Pietro, il Papa ha rievocato i terribili momenti dell'attentato con queste parole: "Nel Pakistan centrale, la Santa Pasqua è stata insanguinata da un esecrabile attentato, che ha fatto strage di tante persone innocenti, per la maggior parte famiglie della minoranza cristiana - specialmente donne e bambini - raccolte in un parco pubblico per trascorrere nella gioia la festività pasquale. Desidero manifestare la mia vicinanza a quanti sono stati colpiti e invito a pregare il Signore per le numerose vittime e per i loro cari".



"Ripeto ancora una volta - ha aggiunto - che la violenza e l'odio omicida conducono solamente al dolore e alla distruzione; il rispetto e la fraternità sono l'unica via per giungere alla pace".



"La Pasqua del Signore - ha ripreso - susciti in noi, in modo ancora più forte, la preghiera a Dio affinché si fermino le mani dei violenti, che seminano terrore e morte, e nel mondo possano regnare l'amore, la giustizia e la riconciliazione".



"Preghiamo tutti per i morti di questo attentato, per i familiari, per le minoranze cristiane ed etniche di quella nazione", ha concluso, prima di recitare con i fedeli un'Ave Maria.