Strage Erasmus, celebrati i funerali di tre studentesse italiane

Si sono celebrati venerdì mattina i funerali di tre delle studentesse italiane morte nell'incidente del bus a Tarragona, in Spagna, durante la loro esperienza in Erasmus. A Firenze si è dato l'ultimo saluto a Valentina Gallo, mentre a Greve in Chianti si sono celebrate le esequie di Lucrezia Borghi: entrambe avevano solo 22 anni. Nel pomeriggio, a Bagno di Gavorrano, ci sono stati i funerali della 21enne Elena Maestrini.

E' proprio la cugina di Elena Maestrini a ricordare la giovane vittima con parole piene di rabbia e dolore, che possono valere per tutte le vittime della tragedia spagnola: "Ci sarebbero milioni di cose da dire su quanto è accaduto, milioni di parole da usare per spiegare ciò che è accaduto, perché non è giusto che per un minuto sbagliato ci sia una reazione così grave. In questa storia non è giusto niente di niente".