Strage di Latina, saltano funerali in chiesa del carabiniere killer | Secondigliano si era "ribellata"

Sono saltati i funerali in chiesa a Secondigliano (Napoli) di Luigi Capasso, il carabiniere che si è suicidato dopo aver ucciso le figlie e sparato alla moglie a Cisterna di Latina . Per volontà della famiglia la salma è stata benedetta nel cimitero di Poggioreale. La Questura di Napoli ha precisato di non aver deciso nulla riguardo le esequie: sono stati infatti i familiari a non volere il trasferimento del feretro nella chiesa di Secondigliano.

Per la città erano stati affissi anche i manifesti delle esequie che annunciavano il rito la salma invece è stata benedetta nell'obitorio del cimitero di Poggioreale, a Napoli, invece che nella parrocchia. I cronisti non sono stati ammessi nella sala mortuaria. Il feretro è stato accompagnato da alcuni familiari di Capasso, originario proprio del quartiere Secondigliano.



Il quartiere contrario ai funerali - In un primo momento la benedizione della salma si sarebbe dovuta tenere in chiesa, ma è stata spostata all'ultimo momento: a quanto si è appreso per motivi di privacy, anche se nel quartiere, dopo l'affissione dei manifesti funebri, erano state raccolte voci contrarie al fatto che l'ultimo saluto al responsabile della strage si svolgesse nella parrocchia.