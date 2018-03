Strage di Latina, lascia l'ospedale la donna ferita dal marito killer

Antonietta, 39 anni, fu ferita a colpi di pistola da Capasso la mattina del 28 febbraio fuori dalla sua abitazione, a Cisterna di Latina, mentre stava andando al lavoro.



Successivamente l'uomo le aveva preso le chiavi ed era entrato in casa, dove aveva ucciso le sue bambine. Infine, dopo una lunga trattativa con i carabinieri, si era suicidato. La donna era stata subito portata in ospedale, dove era rimasta per giorni senza sapere nulla sulla sorte delle sue figlie. Solo quando le sue condizioni erano migliorate alcuni familiari le avevano comunicato la terribile notizia.