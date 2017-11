Strage di Erba, le parole di Olindo: "Non troveranno nostre tracce, spero trovino quelle dei colpevoli"

"È sempre una fatica subire ingiustamente per ciò che non ho fatto, così è, quindi vado avanti comunque". Inizia così la lettera di Olindo Romano letta in esclusiva a Mattino Cinque. L’uomo, condannato assieme alla moglie Rosa Bazzi per la Strage di Erba del 2006, è in attesa della nuova udienza davanti alla Corte d’Appello di Brescia che deciderà se disporre l’incidente probatorio su alcuni reperti trovati sulla scena del crimine e mai analizzati.



"Spero tanto che le nuove analisi possano riaprire il caso e far definitivamente luce sulla nostra innocenza", scrive Olindo che poi aggiunge speranzoso: "Visto che non troveranno nostre tracce spero che trovino ancora presenti quelle dei veri colpevoli". E sul rapporto simbiotico con la moglie spiega: "Siamo ancora molto legati io e Rosa, gli incontri continuano come sempre. Qualche anno fa avrei risposto che per lei avrei fatto di tutto e ripensandoci, in effetti, ho fatto quella confessione che ci ha incasinato e ci costringe qua, proprio per questo oggi starei più attento".