25 febbraio 2018 16:32 Strage di cani a Sciacca: indagini a tutto campo e una taglia per trovare il killer Il Codacons propone di offrire 50mila euro a chi aiuta a individuare il responsabile dellʼavvelenamento di una trentina di randagi, mentre le associazioni animaliste scendono in piazza

Foto gentilmente concessa dal sito risoluto.it "I responsabili della strage devono essere puniti con celerità per evitare il reiterarsi di questi scempi": non usa mezzi toni il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi a dieci giorni dall'avvelenamento di una trentina di randagi a Sciacca, Agrigento. "Fermate lo sterminio dei cani in Sicilia", continua, proponendo a tutti i comuni dell'isola e alla Regione di offrire una taglia di 50mila euro a chi farà individuare il killer. E mentre la Procura continua le sue indagini perquisendo capannoni e casolari e attendendo il risultato di esami clinici e autopsie, le associazioni animaliste scendono in piazza. Il governatore Musumeci, intanto, istituisce una commissione contro il randagismo.

Le indaginiSarebbe bastato un paio di chili di salsicce, prima tenute in ammollo e poi imbevute in un potente pesticida, lasciate in giro per le strade di Sciacca a provocare in tempi brevissimi la morte di 27 randagi. La caccia ai responsabili continua. "Li troveremo", ha promesso il sostituto procuratore della Repubblica Michele Marrone, al lavoro con i carabinieri. Così proseguono le perquisizioni di capannoni e casolari, gli interrogatori, gli esami clinici e le autopsie affidati al direttore dell'Istituto zooprofilattico di Palermo Santo Caracappa.

La protesta in piazza degli animalistiNel pomeriggio, nel centro storico di Sciacca, la manifestazione animalista promossa dopo l'avvelenamento di una trentina di cani randagi in contrada Muciare. Centinaia gli attivisti provenienti da tutta la Sicilia. La polizia e il comune di Sciacca hanno messo a punto un piano di sicurezza a garanzia dell'ordine pubblico. Si teme che tra i manifestanti possa infiltrarsi qualche frangia violenta. "Sarà una manifestazione assolutamente pacifica", ha assicurato Anna Maria Friscia, presidente dell'Associazione Nazionale Tutela Animali di Sciacca.