Strage di Brescia, Maggi ai domiciliari per condizioni di salute

Carlo Maria Maggi

Il provvedimento di esecuzione della pena per Carlo Maria Maggi, condannato all'ergastolo per la strage di Brescia, è stato sospeso: l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. La decisione, seguita alla sentenza della Cassazione, è dovuta alle condizioni di salute di Maggi. Intanto l'altro condannato, Maurizio Tramonte, dopo aver fatto perdere le proprie tracce, è stato arrestato a Fatima, in Portogallo.