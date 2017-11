Strage di Bologna, Grasso: "Verità è esigenza morale"

"Trentasette anni non hanno in alcuna misura scalfito la determinazione di quanti non intendono rinunciare alla giustizia e alla verità". Così il presidente del Senato Pietro Grasso alla vigilia dell'anniversario della Strage di Bologna, sottolineando che "non può essere ignorata l'esigenza morale di ricostruire completamente il quadro entro cui si realizzò la più efferata strage di civili della storia repubblicana".