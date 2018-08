Strage del Pollino, Chiara riabbraccia la sorella | La lettera ai genitori morti: "Grazie"

Si sono riabbracciate all'ospedale Gemelli di Roma, dopo che la furia del Raganello le aveva separate mentre erano in gita con i genitori nelle Gole sul Pollino. Michela, 11 anni, l'unica della famiglia di Qualiano (Napoli), ad uscire illesa dalla piena, dopo aver partecipato ai funerali di mamma Carmen Tammaro e papà Antonio Santopaolo, ha raggiunto Chiara, 9 anni, diventata, suo malgrado, la bambina-simbolo della strage. "Grazie per avermi dato la sorella che tanto desideravo", avrebbe scritto, come raccontano a Il Corriere della Sera gli psicologi che la seguono, la più grande al padre e alla madre che in Calabria avrebbero sacrificato la loro vita per Chiara.