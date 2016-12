Strade, meno incidenti e più morti

Diminuiscono gli incidenti ma aumentano le vittime sulle strade italiane. Secondo il bilancio di fine anno della polizia stradale, nel 2015 i sinistri sull'asfalto sono scesi dello 0,4%, ma le vittime sono 13 in più rispetto al 2014. Sono stati 73.261 gli incidenti rilevati dal primo gennaio, 447 in meno. Cresciuti controlli con etilometri, alcol test e drug test, arrivati a 1.497.417, tra cui 25.832 sanzionati per guida in stato di ebbrezza.